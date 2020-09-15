بعائـد 63.5 مليـون جنيه .. انشــاء 10 مشاريع استثماريـة بـ 8 مراكز شباب بالدقهليـة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 7 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية وجاري الانتهاء من عدد 3 مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 37.3 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من انشاء عدد 2 حمام سباحة بمركزي شباب مدينة المطرية ومدينة ميت غمر ، وتطوير ورفع كفاءة لعدد 2 حمام سباحة بمركزي شباب الديرس ومدينة بلقاس .

كذلك تم الانتهاء من تنجيل ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس وتنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة المطرية والانتهاء ايضًا من انشاء عدد 73 محلا تجاريا متعدد الخدمات والانشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية وجاري العمل علي الانتهاء من انشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية والتي بلغت نسبة الاعمال الانشائية به 80% كذلك جاري العمل علي انشاء قاعتي مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا.

جدير بالذكر ان هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الدقهليــة بحوالى 63.5 مليون جنيه.

وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

مشيرا أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز ، مع إتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات