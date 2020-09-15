سباهان أصفهان يعلن تشكيل فريقه لمواجهة النصر في دوري أبطال آسيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان أصفهان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة مم بطولة دوري ابطال اسيا. والذي جاء كالتالي: حراسة المرمى: بايام نيازماند. الدفاع: عزت بورغازي مهدي كياني، محسن مسلمان، محسن الغساني. خط الوسط: أوميد نور، محمد محبي، جيورجي، سوروش رفيعة. الهجوم:كيروس ستانلي، دانييل.

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