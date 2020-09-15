كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

وجه الإعلامي أ حمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق رسالة غامضة لمتابعيه بشأن أحد الأندية المصرية الكبرى.

وكتب شوبير قائلا: "‏اجتماع هام حاليا ف نادي كبير"

وقال في تغريدة أخرى "؟؟؟ الخبر بعد قليل".

وانتشرت أنباء قبل قليل عن مغادرة المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون مران الفريق المسائي وتم الدعوة لاجتماع عاجل من قبل إدارة النادي.

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، طريقة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الإنتاج الحربي أمس.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز،وتعمد أوناجم الحصول على بطاقة صفراء ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للفريق أمام أسوان، بسبب وصول إنذارات اللاعب إلى ثلاث بطاقات صفراء وهو ما يعني إيقافه مباراة واحدة.

وطالب "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي بإيقاف محمد أوناجم، لمدة أطول من مباراة، بسبب تعمده نيل البطاقة الصفراء.