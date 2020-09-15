التعاون يعلن تشكيلة فريقه لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا

أعلن الجهاز الفني لنادي التعاون، تشكيله الذي سيخوض به مباراته أمام منافسه برسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل التعاون الأساسي كالتالي: كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، سلطان مندش، عبدالمجيد السواط، ميتشل ديوك.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلاََ من: محمد الضليفع، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، فيصل درويش، إبراهيم العتيبي، سميحان الجوعي، ذعار العتيبي، منصور المولد، ربيع سفياني
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