ميدو فى إطلالة جديدة بصحبة سيف زاهر وحازم إمام.. شاهد

وظهر ميدو فى الصورة بصحبة الإعلامي سيف زاهر والنجم حازم امام لاعب نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نالت إعجاب متابعيه. ويقدم ميدو برنامجه الجديد "أوضة اللبس" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".

كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .

و استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو وعدد من نجوم الرياضة في مصر



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