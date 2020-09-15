حارس مرتبط يد الزمالك يجري جراحة الرباط الصليبي

أجرى عبدالله محمود شيكا حارس مرمي فريق مرتبط اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 اليوم جراحة الرباط الصليبي. يأتي هذا بعد إصابته في مباراة الفريق أمام 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعلاج الطبيعي بعد خضوعه للجراحة للعودة سريعا للملاعب. ويقود مرتبط يد الزمالك رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.

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