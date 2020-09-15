نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.
وتعرض توتنهام للهزيمة في مباراته الأولى أمام إيفرتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "الأثلتيك"، إن توتنهام قريب من الإتفاق على صفقة دائمة مع ريال مدريد من أجل سيرجيو ريجيلون، كما أجرى مانشستر يونايتد محادثات من أجل اللاعب، ولكن لم يتم التوصل إلى إتفاق حتى الآن.
ويبحث مورينيو مدرب توتنهام، عن التعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو، بسبب ضعف مستوى بن ديفيز لاعب الفريق حسب وجهة نظر المدرب البرتغالي.
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