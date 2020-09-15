أحمد فتحي يصدم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مصيره من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، بعد اتفاقه للانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وقال فتحي في تصريحات صحفية أنه لن يستمر مع النادي الأهلي وسيرحل في نهاية الموسم.

ورفض فتحي الحديث عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الملف، وحرص على تقديم اعتذاره للاعب محمود رزق مدافع الاتحاد، الذي تعرض لكسر في عظمة الأنف، خلال كرة مشتركة مع فتحي، في لقاء الفريقين، أمس الإثنين بالدوري المصري، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأعلن فتحي في وقتٍ سابق أنه وقع عقدا مع بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر للاعب المخضرم، وترددت أنباء حول تراجع فتحي عن الصفقة واستمراره مع الأهلي في الموسم الجديد.