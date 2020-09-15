عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة غير متوقعة أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض.

وعقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك اليوم الثلاثاء، وتقدم بإعتذار رسمي إلي مجلس إدارة القلعة البيضاء عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق الزملكاوي بشكل رسمي .

وأبلغ الفرنسي كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي والرحيل رسميًا عن تدريب الزمالك.

وفشلت محاولات المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك في إقناع المدير الفني بالاستمرار مع الفريق وزيادة قيمة عقده، لكن الأخير تمسك بفسخ تعاقده والرحيل عن تدريب الفريق الأبيض.

وكان كارتيرون قد توج مع الزمالك بكأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي، وقاد الفريق الأبيض للصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتنتظره مواجهة قوية ضد الرجاء المغربي أكتوبر المقبل.