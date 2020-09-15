نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم أحمد عبدالرؤوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستقالته من تدريب الفريق الأبيض بشكل رسمي اليوم الثلاثاء ورفض الإستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

ولم يوضح عبدالرؤوف الأسباب التي دفعته لتقديم الإستقالة والتي جرى قبولها على الفور ليتأكد رحيله عن الفريق.

وفي نفس السياق أكدت بعض المصادر رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بعد طلبه دفع الشرط الجزائي للفريق.

ولم يتم التعرف حتى الآن على الأسباب الحقيقة التي دفعت الفرنسي لإتخاذ مثل هذه الخطوة خاصةً أن الفريق ينافس على حسم المركز الثاني في الدوري المصري ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق نادي أسوان يوم الجمعة المقبل لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.