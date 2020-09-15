مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الاول لبحث أزمة طلب المدير الفني باتريس كارتيرون الرحيل عن تدريب النادي.
وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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