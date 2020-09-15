ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل اللاعبين كالتالي:

حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش

وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى -محمد الشامى.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرازيلي هيرون ريكاردو في ولايته الثالثة مع الإسماعيلى، ويسعى لانتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم في ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش.

في المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل للمشاركة الأفريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات في الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.