أزمة في الزمالك.. استقالة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق

استقال أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك، من تدريب الفريق بشكل رسمي منذ قليل، رافضًا الاستمرار داخل النادي الأبيض.

ولم يتردد المستشار مرتضى منصور في قبول استقالة عبد الرؤوف، الذي لم يبد أي أسباب لتقديم استقالته والرحيل عن النادي بشكل مفاجئ.

جاء ذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد حدوث خلاف في وقت المران الرئيسي للفريق.