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أعلى راتب فى مصر.. بيراميدز يفاوض كارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك

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كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن إجراء مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقالت المصادر إن مباراة بيراميدز القادمة المقرر إقامتها غدا الأربعاء قد تكون هي الأخيرة للمدير الفني الحالي. 

وأكدت المصادر أن، بيراميدز عرض على كارتيرون قيمة مادية عالية قد تكون هي الأعلى بين المديريين الفنيين في مصر. 

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار   الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسدد  الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك،  مبلغ  250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

يأتي هذا  بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن الزمالك  بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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