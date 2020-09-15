عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

ويستضيف استاد الاسماعيلية، مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.
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