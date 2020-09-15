نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ما يشاع حول رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عودة المغربي وليد أزارو مر ة أخرى للنادي.

وقام أزارو بفسخ عقده مع نادي الإتفاق السعودي قبل نهاية الموسم، وعاد مؤخراً للنادي الأهلي، وسيستعد للمشاركة في التدريبات، ولكن دون خوض أي لقاء رسمي.

وانتشرت شائعات عديدة حول رفض فايلر الاعتماد على اللاعب مرة أخرى، ورغبته في بيع اللاعب مستقبلاً.

وأكد المصدر، أن فايلر سيمنح اللاعب فرصة جديدة، حيث سيكون الملعب هو الفيصل في استمرار اللاعب، لا سيما في ظل تألق مروان محسن وأليو بادجي.

وأشار، أن فايلر لم يعترض بأي شكل على عودة أزارو، وأن ما يشاع حول رفضه لعودة اللاعب ليس له أساس من الصحة.

وواصل، أن إدارة الأهلي ستقوم بتمديد عقد اللاعب لموسمين أو 3 مواسم، علماً بأنه سينتهي بنهاية الموسم القادم.