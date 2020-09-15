نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى نهاية الموسم، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وشهدت الساعات القليلة الماضية اجتماع عُقد بين مرتضى منصور وطارق يحيى ومدحت عبدالهادي، أسفر عن تعيين الأول مديرًا فنيًا للفريق، على أن يعاونه الثاني، بالاضافة الى تعيين أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد لطارق يحيى، ومدحت عبدالهادي في منصب المدرب العام
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفارس الأبيض.
وبحسب تقارير صحفية، فإن كارتيرون اتفق مع إحدى الفرق لتدريبها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيلها مره أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.