عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. مرتضي منصور يُصدر قرارات هامة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سوف يُعلن عن أخبار هامة مساء اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة النادي الزمالك، وذلك بعد اعتذار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن استكمال مهمته مع الفريق.

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخبار هامة على قناة الزمالك في تمام الحادية عشر مساء".

وكان الفرنسي كارتيرون أعلن اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق الأبيض والرحيل بشكل رسمي عن الفريق.

وجاء ذلك في جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، طلب خلالها المدرب الفرنسي سداد قيمة الشرط الجزائي وفسخ عقده مع النادي بشكل رسمي والرحيل عن تدريب الفريق، وفشلت محاولات رئيس النادي في إقناعه بالاستمرار مع الفريق.

وتولي كارتيرون تدريب الزمالك منتصف الموسم الحالي خلفا للصربي ميتشو ونجح في التتويج ببطولتي السوبر المصري والسوبر الإفريقي مع الفريق الأبيض على حساب الأهلي والترجي على الترتيب.