نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك فسخ عقده مع الأبيض بشكل رسمي عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده.
وكان كارتيرون قد عقد اجتماع مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الماضية لطلب فسخ عقده بشكل ودي مع النادي مع دفع الشرط الجزائي في عقده.
وكان المدير الفني الفرنسي، عقده مع الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية لمدة موسم واحد، مع وجود شرط جزائي في العقد، يحق له الدفع والرحيل فورًا.
وغادر المدرب تدريبات الفريق اليوم غاضبا بعد اجتماعه مع مرتضي منصور بدون الكشف عن أسباب خلافه مع رئيس النادي والذي جلس مع اللاعبين بعد رحيل المدرب.
وقرر كارتيرون الرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع فريقه آخر لتدريبه في الفترة القادمة ولكن بعد تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا تخوف المدير الفني للزمالك، من خسارة العرض، وهو ما دفعه للحديث مع رئيس النادي مساء اليوم، لأجل دفع الشرط الجزائي والرحيل.
طلب كارتيرون اشعل غضب رئيس الزمالك مرتضصي منصور والذي انفعل بشدة على المدرب مما دفع الاخير للخروج من الاجتماع غاضبا.
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