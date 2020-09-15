نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام السعيد لقائمة مباراة دجلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ضم عبد الله السعيد قائد الفريق لقائمة مباراة وادي دجلة والمحدد لها في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء بملعب بتروسبورت في الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.
وعقب الإعلان عن القائمة التي خلت من اسم القائد، قرر الجهاز إضافة السعيد وضمه لقائمة اللقاء بعد اجتماع الجهاز الفني بالجهاز الطبي لمعرفة مدى جاهزية هداف الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز ضم السعيد لتجهيزه للمباريات المقبلة ونظرا لأهمية دوره داخل الفريق في هذه المرحلة المهمة بصفته القائد.
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