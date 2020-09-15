عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسئولو النادي الزمالك التحرك للتعاقد مع مدرب جديد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بالقلعة البيضاء بعد اعتذار الفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الأبيض.

واعتذر الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الثلاثاء، حيث طلب سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والرحيل بشكل نهائي عن القلعة البيضاء.

ويدرس النادي الزمالك التعاقد مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة لتولي تدريب الفريق خلفًا لـ"كارتيرون" في الفترة المقبلة، وذلك بعد العروض المميزة التي قدمها المدرب مع الفريق الدجلاوي في وقت سابق وحصوله على إشادة الجميع.

وكان جونياس تولي تدريب وادي دجلة في عام 2018 واستمر مع الفريق حتي فبراير 2020، وقاد الفريق في 54 مباراة فاز في 15 مباراة، وتعادل في مثلها، وخسر 24 مباراة، وسجل لاعبوه 67 هدفا واستقبل 77 هدفا.

وتتجه النية داخل مجلس الزمالك لإسناد قيادة الفريق بشكل مؤقت لـ طارق يحيي نجم ومدرب الفريق السابق لحين حسم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتولي القيادة الفنية للأبيض خلفًا لكارتيرنون.

ويرغب مسئولو الزمالك في حسم التعاقد مع المدرب الجديد سريعا نظرا للارتباطات الهامة التي تنتظر الفريق وأبرزها مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.