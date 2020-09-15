كلمة السر.. صالح جمعة وفرجاني ساسي سبب رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك

وسدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مبلغ 250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.
يأتي هذا بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن الزمالك بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد.
وأشار أن باتريس كارتيرون أبدي غضبة الشديد لتدخل مجلس إدارة نادي الزمالك في الأمرو الفنية الخاصة بالفريق والتعاقد مع بعض اللاعبين دون الموافقة .
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