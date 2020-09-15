لقاء مثير.. المقاولون العرب يفرض التعادل الإيجابي على الإسماعيلي فى نهاية الشوط الأول

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مضيفه الإسماعيلي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

افتتح الإسماعيلي التسجيل بهدف عكسى فى الدقيقة السابعة ،بعد هجمة منظمة للإسماعيلي من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها همام طارق على القائم الأيمن للمرمى برأسية في محاولة لتهيئة الكرة أمام أقدام زميله محمد الشامي في مواجهة المرمى حيث حاول المدافع محمد سمير إبعاد الكرة لكنه وضعها بالخطأ داخل شباك فريقه.

وتعادل أحمد الشيمي للمقاولون العرب فى الدقيقة 42 من عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، إرتقى لها معروف يوسف برأسية وهيأ الكرة لزميله أحمد الشيمي على حدود المنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة من الوضع طائرا وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 25 لقاء، فيما يأتي المقاولون في المرتبة الثالثة بجدول الترتيب وفي جعبته 47 نقطة من 26 مباراة.