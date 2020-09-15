الشباب والرياضة تعتمد القوائم النهائية لمرشحى برلمان طلائع مصر إلكترونيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، إعتماد القوائم النهائية لمرشحي هيئات المكاتب واللجان النوعية لإنتخابات برلمان طلائع مصر "الكترونيا" بمعرفة اللجنة العليا للإنتخابات.

جاء ذلك بعد غلق باب الترشح وفتح باب الطعون علي القوائم المبدئية للمرشحين وتقدم للترشح لرئاسة البرلمان ١٥ مرشحا وهم( يؤأنا مجدي شكر،فاطمة حسين الشافعي زهيري، محمد أحمد عبدالفتاح، سما خالد عبدالعزيز، حازم إمام محمد، فاطمة جمال عبدالفتاح، إسلام سعد الجندي، أميرة عيد حميد، يارا أحمد السياجي، علي محمد علي جابر، شادي محمد عبدالواحد، وعد محمود أحمد، محمد خليل علي محمد، خالد محمد عبدالهادي، أسماء سامح حسن شحات) .

كما أعلنت اللجنة ترشح ١٧مرشحا علي منصب الوكيل الأول، ترشح ١٠ مرشحا علي منصب الوكيل الثاني، ترشح ١٦٠ مرشحا لمناصب رؤساء اللجان النوعية لإختيار ٢٥ رئيسا للجان النوعية،يتم ترشيح المقرر العام من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.

وانطلقت مساء اليوم الدعاية الإنتخابية لمرشحي إنتخابات برلمان مصر،بتنظيم وسائل الدعاية المتاحة وذلك عن طريق الإجتماعات والحورات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط ،حددت اللجنة العليا بعض الضوابط الخاصة بالدعاية ابرزها عدم تشويه المكان،لايجوز نشر أي دعاية مخالفة أو تحتوي علي عبارات تهدد السلم والأمن المجتمعي،لايجوز وضع أي انتماءات سياسية او حزبية أو دينية ،عدم استخدام شعارات الوزارة أو المديرية أو أي شعارات هيئات أو مؤسسات حكومية ،في حال ارتكاب مخالفة أو خطأ يكلف صاحب الشأن برد الشئ لأصله وإزالة الإنتهاك .

جدير بالذكر تنظم الفعاليات بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجاري ،بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠،إجراء الإنتخابات بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية"مجلس النواب"،والسلطة التنفيذية"مجلس الوزراء") ،ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

تستكمل غدا الدعاية الإنتخابية حتي الساعة الثالثة عصرا، بعدها تبدأ عملية الصمت الإنتخابي حتي إجراء الإنتخابات صباح يوم الخميس القادم ،تواصل فعاليات نموذج محاكاة السلطة التنفيذية بعرض برامج المشاركين وتشكيل السلطة التنفيذية.