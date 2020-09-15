بعد رحيل كارتيرون .. أمير مرتضى في بث مباشر على موقع دوت الخليج

يحل أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري ، الان ويكشف تفاصيل الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق . كما يكشف المشرف على الكرة تفاصيل المرحلة القادمة للفريق ، والاستعدادات للمارد الأبيض لمباريات دوري ابطال افريقيا. للمشاهدة على هذا اللينك على صفحة موقع دوت الخليج

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