نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كارتيرون خطط للرحيل عن الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رحيله بصورة مفاجأة عن صفوف الفريق وذلك بعد تسديده لقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 250 ألف دولار لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان كارتيرون قد عقد العزم على الرحيل عن الفريق قبل مباراة الإنتاج الحربي ولم ينتظر حتى ينتهي الفريق من مران اليوم إستعداداً لمباراة أسوان المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل وأبلغ مجلس الإدارة بنبأ الرحيل.

وكان الفرنسي قد حقق الكثير من النتائج الإيجابية رفقه المارد الأبيض بعد أن حصد معه بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي وبطولة السوبر المصري على حساب المارد الأحمر.

وفي بطولة الدوري المصري وضع كارتيرون نادي الزمالك في المركز الثاني خلف المتصدر النادي الأهلي حيث حقق المارد الأبيض تحت ولاية الفرنسي 55 نقطة خلال 27 مباراة بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 فيما مُني الفريق تحت ولايته بأربعة هزائم.

وتنتظر جماهير نادي الزمالك معرفة الأسباب الحقيقية لرحيل الفرنسي عن تدريب الفريق بعد ظهور أنباء تفيد بتوقيعه لقيادة أحد الفرق المنافسة في الدوري المصري