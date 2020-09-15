نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سعيد للجماهير الألمانية قبل انطلاقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) ومسابقات المحترفين الأخرى في ألمانيا قد تشهد السماح بعودة الجماهير من جديد وذلك بنسبة 20 % من سعة كل استاد، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تسببت في إقامة المباريات بدون جماهير بعد تعليق المنافسات لفترة طويلة خلال الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "بيلد" وإذاعة غرب ألمانيا "دبليو.دي.آر" أن مسؤولي الولايات الألمانية يرغبون في التوصل خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء إلى حل لتطبيقه على مستوى جميع الاستادات في ألمانيا.

وأضافت التقارير أن الوضع، الذي يعتمد على عدد حالات الإصابة بعدوى كورونا، سيجرى فحصه مجددا في نهاية أكتوبر المقبل.

وكان ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا واحدا من عدة سياسيين ينادون بآلية تعامل موحدة، وذلك قبل بدء الاجتماع، حيث صرح قائلا "أي شيء آخر سيكون خيارا صعبا للدوري وسيكون من الصعب تقبله."

وتجدر الإشارة إلى أن الحل المنتظر قد لا يطبق في كرة القدم فقط وإنما قد تعود الجماهير في المنافسات التي تقام بالصالات المغلقة مثل كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وهوكي الجليد.

وتفتتح منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يوم الجمعة المقبل وجرى السماح بحضور عدد من المشجعين في بعض مباريات المرحلة الأولى.

فقد حصلت أربعة أندية بالفعل على الضوء الأخضر لحضور عدد من المشجعين، حيث كانت القرارات الخاصة بالحضور الجماهيري في الاستادات تُتخذ بشكل محلي من قبل السلطات المسؤولة في المنطقة التي يقع بها كل استاد، وذلك حسب معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية التي ينتمي لها الاستاد.

ولم يجر السماح بحضور مشجعين في المباراة المقررة بين حامل اللقب بايرن ميونخ وشالكه يوم الجمعة المقبل في المرحلة الأولى من البوندسليجا، لكن كلا من فيردر بريمن ولايبزج يمكنه استقبال نحو 8500 مشجع خلال مباراته في المرحلة نفسها.

كذلك يمكن لأرمينيا بيليفيلد، العائد للدرجة الأولى، اللعب في حضور نحو 6500 مشجع بينما جرى السماح ليونيون برلين بحضور خمسة آلاف مشجع.