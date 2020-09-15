عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتسديدة قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الأبيض للرحيل عن صفوفه.

ودفع المدرب الفرنسي مبلغ ٢٥٠ ألف دولار إلى نادي الزمالك، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الأبيض.

وقام كارتيرون بدفع الشرط الجزائي لمسؤولي النادي الأبيض من أجل الرحيل إلى نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وتولي تدريب فريقه.