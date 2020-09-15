وأتم حديثه "الزمالك لا يقف على أحد وسيتم التعاقد مع مدرب فني أجنبي قبل خوض بطولة إفريقيا وتشكيل جهاز فني مصر خلال الوقت الحالي لقيادة الفريق في الوقت الحالي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من أمير مرتضى منصور على رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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