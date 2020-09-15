مجدى قفشة وأيمن أشرف يقضيان الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالي .. شاهد

نشر محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة له عبر خاصية "استوري" علي حسابه بموقع تبادل الصور إنستجرام، من الساحل الشمالى.

وظهر قفشة، خلال الصورة بصحبة نجم النادي الاهلي ايمن اشرف، وهما يستمتعان بالإجازة الصيفية، نالت إعجاب متابعيه.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.