إنجاز تاريخي لأول مرة.. سيدات طائرة الصيد يتوج بفضية الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الصيد، إنجازا هاما لأول مرة في تاريخه بفوزه بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي المقاولون العرب بنتيجة 3 / 0 في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ليحل في المركز الثاني خلف النادي الأهلي الذي فاز بالمركز الأول.

حرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق محمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة النادى وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي ومحمد مصطفى مساعد مدير النشاط الرياضي.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات نادين حسين، بريهان ولاء الدين، نادين زعتر، ليلي عماد، زينه تامر العلمي، امينه ايمن، داليا مرشدي، هنا علاء، حبيبه طارق، فريدة طارق، ندي حمدي، حبيبه زعتر، سما عماد، ندي وليد، مريم مدحت، سلمى عبد الهادى، رنا عبد الحليم.

ويتكون الجهاز الفنى و الإدارى كلا من أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الإنسات، وعلي جمال مدرب الدرجة الأولى، ونجلاء فؤاد مدرب الدرجة الأولى، ومحمد عبدالرحمن مدرب مساعد، وجيلان فضل محلل تقني، دكتورة ايه علي علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال ، إمام شنن إداري الفريق، أحمد عارف فني ملاعب.