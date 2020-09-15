صبحي: بورسعيد تنتظر عرسا رياضيا كبيرا داخل مدينة "سلام مصر" قريبا

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٣، مساء اليوم الثلاثاء، بالمدينة الرياضية ببورسعيد، بحضور، الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات، والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات، ورؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة، خلال الفترة من١٥ سبتمبر حتي ١٥ اكتوبر المقبل، والتي تستضيفها محافظة بورسعيد.

اكد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة الرياضة ان هذه البطولة تعد اوليمبياد محلية كبرى ذو طبيعه خاصة تخدم قطاعا هاما وتقدر الحركة الرياضية العمالية، مشيرا الي ان هذه النسخة تحتوي علي ٥٣ لجنة منظمه وهو دليل علي أهمية هذه البطولة، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال اللجنة الطبية للبطولة بالتنسيق مع المنظومة الطبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأعلن "صبحي" ان محافظة بور سعيد تنتظر افتتاح عرس رياضي كبير داخل مدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد وهي مدينة أوليمبية كبري مدعومة من القيادة السياسية لما تمتلكه المحافظة من مكانه عظيمة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به محافظ بور سعيد في دعم وتطوير الحركة الرياضية بالمحافظة.

وخلال كلمته، اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان بطولة الشركات هي عرس رياضي تنتظره محافظة بورسعيد سنويا لخدمه عمال مصر بناة الوطن، موضحا ان هذه النسخة لها مذاق خاص لانطلاق الشعلة من احدي المدن الجديدة وهي مدينة العلمين.

من جانبه أكد الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات، أن البطولة تعد بمثابة عورس رياضي سنوي، مقدما الشكر لوزير الشباب والرياضة الذي أعاد النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا وتقديمه يد العون لكافة الاتحادات الرياضيه، كما قدم الشكر لمحافظ بور سعيد الذي يصر علي استضافة البطولة سنويا ويسعي الي الخروج بها في ابهي صوره تليق بمكانه محافظة بور سعيد

وتضمن حفل الافتتاح عرض حملة أعلام الفرق المشاركة، بالإضافة الي أوبريت بعنوان "بلدنا الحلوة" بمشاركه طلائع مركز شباب بورسعيد تنفيذ وإخراج الفنان عمرو عجمي.