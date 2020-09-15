المقاولون العرب يتعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز

فرض نادي المقاولون العرب التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز.

افتتح الإسماعيلي التسجيل بهدف عكسى فى الدقيقة السابعة، بعد هجمة منظمة للإسماعيلي من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها همام طارق على القائم الأيمن للمرمى برأسية في محاولة لتهيئة الكرة أمام أقدام زميله محمد الشامي في مواجهة المرمى حيث حاول المدافع محمد سمير إبعاد الكرة لكنه وضعها بالخطأ داخل شباك فريقه.

وتعادل أحمد الشيمي للمقاولون العرب فى الدقيقة 42 من عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، ارتقى لها معروف يوسف برأسية وهيأ الكرة لزميله أحمد الشيمي على حدود المنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة من الوضع طائرا وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 48 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي 31 فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز.