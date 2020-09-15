كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي حقيقة التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.
كان كارتيرون قد اعتذر لمجلس إدارة نادي الزمالك عن الاستمرار مع الفريق الأبيض وقام بتسديد الشرط الجزائي الموقع في عقده.
وقال سعيد الناصيري في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" ما يتردد عن تعاقد الوداد مع كارتيرون ليس له أي أساس من الصحة".
وتابع '" علاقتنا طيبة بنادي الزمالك، ولم نجري أي مفاوضات مع مدربه".
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد المغربي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة التعاقد مع كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.