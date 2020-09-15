عقب إعلان رحيله .. كشف حساب كارتيرون داخل جدران الزمالك فى 288 يوما

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الزمالك إنهاء علاقته بالفارس الأبيض ورحيله اليوم عن طريق فسخ العقد ودفع الشرط الجزائي لينهي القصة برمتها مع النادي الأبيض.

كارتيرون جدد عقده مع الزمالك وكان من المفترض أن يستمر حتى صيف 2021 لكنه استغل بند الشرط الجزائي للرحيل الآن.

وتولى كارتيرون قيادة نادي الزمالك في الثالث من ديسمبر الماضي، ليرحل بعد أقل من عام، دون أن يكمل الموسم الحالي الممتد محليًا وقاريًا بسبب توقف جائحة كورونا.

ويرصد موقع دوت الخليج كشف حساب باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك فى رحلته التى لم تستمر سوى 9 سنوات.

شارك الزمالك مع كارتيرون في بطولات طويلة لم يكملها مثل بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، لتنتهي فرصة باتريس في الحصول على أي منها.

وخسر الزمالك بطولة الدوري بنسبة تتعدى الـ 99%، حيث بات الأهلي بحاجة لنقطة واحدة من 7 مباريات للتتويج رسميًا، ما يعني فشل الفرنسي في تحقيق اللقب أو المنافسة حتى النهاية.

كارتيرون تفوق في بطولات المباراة الواحدة، وفاز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصري بعد التعادل مع الأهلي سلبيًا ثم هزيمته بركلات الترجيح.

وتوجت بطولتي السوبر المحلي والإفريقي مسيرة كارتيرون القصيرة مع الزمالك حيث لم يسبق للفريق الأبيض خلال الأعوام القليلة الماضية الجمع بين لقبي السوبر قاريًا ومحليًا.

وعلى المستوى القاري قاد كارتيرون الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والعبور من مرحلة المجموعات، ثم الفوز على الترجي في دور الثمانية والوصول إلى نصف النهائي.

ولم يبلغ الزمالك نصف نهائي دوري الأبطال منذ عام 2016، لكنه عاد تحت قيادة كارتيرون ليصطدم بفريق الرجاء المغربي، لكن المدرب الفرنسي رحل قبل أن يكمل التحدي الإفريقي حتى النهاية.