نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة ثلاثية تضم كل من إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة لإيجاد مدير فني أجنبي جديد يتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون.

وكان مجلس الإدارة استقر على تولي طارق يحيى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت في الفترة الحالية.

وكان كارتيرون أخطر إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.