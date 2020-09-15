نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق ينفرد بكواليس رحيل كارتيرون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انفرد تامر عبدالحميد، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامجه "كلمة حق" على يوتيوب بكواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب فريق الزمالك بعد جلسته العاجلة مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس القلعة البيضاء.
وكشف تامر عبدالحميد، نجم فريق الزمالك السابق، عبر برنامجه "كلمة حق" على يوتيوب، أسباب رحيل الفرنسي كارتيرون بشكل مفاجئ عن تدريب الفريق الأبيض، بالإضافة إلى العروض التي وصلته في الساعات الماضية من السعودية والإماراتي فضلاً عن عرض مصري مغري.
وتحدث نجم فريق الزمالك السابق عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض بعد رحيل كارتيرون والذي من المنتظر أن يقوده طارق يحيي.
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