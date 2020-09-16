حمدي الصافي: الفوز على الزمالك بعد التتويج بالدوري أفضل استعداد للكأس

أبدي حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في ختام منافسات بطولة الدوري.

وقال الصافي إن الأهلي كان الأفضل في المباراة، بسبب التركيز الشديد من أجل ختام المسابقة بشكل مميز وتحقيق الفوز بالعلامة الكاملة.

وأضاف أن الفوز جاء في وقت مناسب، استعدادًا لبطولة كأس مصر التي تقام خلال الفترة القادمة، حيث يرغب الفريق في التتويج بها لتكون الثنائية هذا الموسم بعد الدوري وإلغاء بطولة إفريقيا.

وأشاد بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة، خصوصا أنها جاءت بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد وأمام منافس قوي بحجم الزمالك.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق قدم موسمًا جيدًا، وكان هناك روح قتالية للاعبات، ومجهود مضاعف من جانب الجميع على مدى الفترة الماضية، فضلًا عن مساندة مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فيما وجه الشكر إلى المسئولين عن قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، رغم مطالبة البعض بإلغاء الموسم.

وفاز فريق طائرة سيدات الكرة الطائرة بالأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 مساء اليوم، الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة الدوري، وأقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-20، و21-25، و25-19، و25-23.

وسبق أن حسم فريق سيدات طائرة الأهلي لقب الدوري لصالحه قبل نهايته بجولتين، وأنهى الفريق منافسات البطولة برصيد 66 نقطة، بالعلامة الكاملة دون خسارة طوال 22 مباراة.