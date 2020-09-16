ميدو: كارتيرون مكانش هيخرج من مكتب مرتضى قبل دفع الشرط الجزائي

أكد أحمد حسام ميدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرّر الرحيل اليوم عن الفريق كان يعلم جيدًا ضرورة دفع الشرط الجزائي قبل الخروج من مكتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كارتيرون طلب أن يتم منحه الشرط الجزائي "كاش" من جانب إدارة التعاون السعودي لكونه كان غير قادر على الدفع الفوري".

أضاف: "كارتيرون كان يعلم جيدًا أنه لم يكن قادرًا على مغادرة مكتب مرتضى منصور سوى بدفع الشرط الجزائي".

واختتم حديثه قائلا: "الزمالك لن يتأثر برحيل باتريس كارتيرون بالطبع سيحدث ارتباك ولكن الزمالك يظل كبيراً".