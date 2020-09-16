خاص.. طارق العشري يتفق على تدريب حرس الحدود.. ومحمد حليم يرفض منصب المدرب العام

عقد نادي حرس الحدود، اتفاقا مع طارق العشري؛ لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.
وعلم "دوت الخليج" أن طارق العشري وافق على طلب مجلس الإدارة بتوليه قيادة الفريق.
وأشار المصدر، إلى أن طارق العشري سيتولى القيادة مع نفس الجهاز الفني المعاون له في المصري عندما دربه في الفترة السابقة.
ورفض محمد حليم مدرب الفريق الحالي، الاستمرار في منصب المدرب العام لطارق العشري.
ويرفض حليم العودة لمنصب المدرب العام، بعد أن تولى منصب المدير الفني ويريد الرحيل عن الفريق، وتحاول إدارة الحرس إثناءه عن هذا القرار.
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