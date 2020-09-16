ميدو: تاكيس جونياس قادر على النجاح مع الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق قادر على النجاح مع الزمالك حال توليه المهمة الفنية للفريق الأول.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تاكيس مدرب قادر على فرض سيطرتهُ على غرفة ملابس الزمالك وقادر على السيطرة على اللاعبين".
وأضاف: "تاكيس بالطبع قادر على تطبيق أسلوب لعبهُ بالشكل الأمثل مع سكواد قوي مثل الذي يتواجد في الزمالك حاليا".
وختم حديثه قائلا: "الزمالك رحل عنه الكثير وأسماء لامعة ولم ولن يتأثر.. كارتيرون مدرب رائع ولكن الزمالك يظل كبيرا".
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