ميدو يعلن عن المرشح لولاية الإدارة الفنية للزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن الفرنسي سباستيان ديسابر، مُرشحٌ لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفًا لمواطنه باتريس كارتيرون.

وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يُقدّمه على شاشة قناة النهار: "ديسابر مرشح ثانٍ لقيادة الزمالك ولكن تاكيس جونياس هو المرشح الأول".

وأضاف: "ديسابر يمتلك خبرات أيضًا في قارة أفريقيا لذلك هو مرشح قوي بالفعل لتدريب الزمالك".

واختتم حديثه قائلاً: "أمير مرتضى فوجئ برغبة كارتيرون في هذا التوقيت في الرحيل عن الزمالك".