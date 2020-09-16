أكد أحمد حسام ميدو، أن الفرنسي سباستيان ديسابر، مُرشحٌ لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفًا لمواطنه باتريس كارتيرون.
وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يُقدّمه على شاشة قناة النهار: "ديسابر مرشح ثانٍ لقيادة الزمالك ولكن تاكيس جونياس هو المرشح الأول".
وأضاف: "ديسابر يمتلك خبرات أيضًا في قارة أفريقيا لذلك هو مرشح قوي بالفعل لتدريب الزمالك".
واختتم حديثه قائلاً: "أمير مرتضى فوجئ برغبة كارتيرون في هذا التوقيت في الرحيل عن الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدو يعلن عن المرشح لولاية الإدارة الفنية للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.