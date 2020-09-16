نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاكيس جونياس على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرحيل عن القلعة البيضاء، اليوم الثلاثاء.
وأوضح أحمد حسام ميدو، أن اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، في مقدمة المرشحين لتدريب الزمالك، خلفا للمدرب الفرنسي.
وأشار إلى أن مسئولو الزمالك يرون أن تاكيس، هو الأنسب لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، نظرا لما يمتلكه من أسلوب لعب مطابق للفريق الأبيض.
وشدد على أن جماهير الزمالك عليهم ألا يقلقوا، موضحا أن الزمالك كيان كبير وسيظل كذلك وأبنائه على أتم الاستعداد لسد أي فراغات.
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