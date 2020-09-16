نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي والمقاولون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أقيمت أمس الثلاثاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره نادي مصر بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الإسماعيلي مع المقاولون 1-1.
ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لإنسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يتواجد المقاولون بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإتحاد السكندري اليوم:-
1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 48 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6ـ المقاصة 36 نقطة.
7- إنبي35 نقطة.
8- سموحة 33 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.
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