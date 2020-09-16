أحمد سليمان: الزمالك افتقد ثبات التشكيل خلال السنوات الأخيرة

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ان المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون قام بتغيير كبير في الفريق، بالثبات على تشكيل معين طوال السنوات الماضية، وحقق البطولات خلال توليه المسؤولية باعتماده على تشكيل ثابت.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن الزمالك لم يتأثر برحيل أي مدرب، ورحيل كارتيرون كان متوقعا بنسبة كبيرة؛ نظرا للعروض التي تلقاها منذ 3 شهور، مشيرا إلى أن الفرنسي كارتيرون حقق مع الزمالك شيئا كبيرا بثبات التشكيل لفترة طويلة، وهو الأمر الذي افتقد الفريق إليه منذ فترة طويلة.

وتابع، كنت أعلم أن هناك عروضا كبيرة للفرنسي منذ ثلاثة شهور ماضية بخلاف العرض الذي قدم إليه في الوقت الحالي.