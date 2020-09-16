محمد صلاح: كارتيرون مكنش بياكل عيش.. والزمالك يحتاج بديلًا أجنبيًا

أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، باحترافية الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأبيض السابق، في طريقة رحيله عن الزمالك منذ ساعات.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "كارتيرون أظهر احترامًا كبيرًا بعد ما توجه إلى مكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك لإبلاغه برغبته في الرحيل، الماديات أصبحت تتحكم في الأمور، لكنها ليست كل شئ، الأزمة في التوقيت".

وتابع: "كارتيرون مكنش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة، قبل كده فيريرا مشي، وباتشيكو عشَّانا ومشَّانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.

ونصح محمد صلاح، لاعبي الزمالك، بالتركيز فقط في المباريات، خاصة دوري أبطال أفريقيا؛ لأنها الهدف الأهم للفريق الأبيض في الوقت الحالي.