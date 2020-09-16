«حتحوت» يكشف التفاصيل الكاملة لرحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قرّر فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء، والرحيل قبل استكمال الموسم.

وأضاف خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن باتريس كارتيرون، أبلغ أمير مرتضى، الساعة 2 صباحًا، برغبته فى فسخ تعاقده مع الزمالك، دون علم وكيل أعماله، والذي تفاجأ أيضًا بهذا الطلب.

وأوضح هانى حتحوت، أن كارتيرون أخبر إدارة الزمالك بافتقاده للشغف؛ وهو ما جعل الإدارة تعرض عليه الحصول على إجازة، أو زيادة المقابل المالي؛ من أجل البقاء، ولكنه رفض كل الحلول، وأصر على الرحيل.