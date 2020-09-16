نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسم موقفه من الاستمرار مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.
وأكد أحد المصادر في لجنة التخطيط في الأهلي أن المدير الفني السويسري مستمر مع الأهلي حتى الانتهاء من خوض بطولةدوري أبطال إفريقيا وأوضح أن فايلر يمتلك طموحات كبيرة بالتتويج باللقب القاري مع القلعة الحمراء.
وهناك جلسة مرتقبة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ورينيه فايلر عقب حسم لقب الدوري من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبله في الموسم المقبل.
وأصبح الأهلي قريبًا من حصد لقب الدوري المصري كما يستعد المارد الأحمر لخوض مواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.
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