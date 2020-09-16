هيثم فاروق معلقاً علي رحيل كارتيرون: الكيان أولاً

ويظهر في الصورة وهو يحمل علم نادي الزمالك, وحرص نجم الزمالك السابق علي دعم الفريق بعد رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الاول للكرة بالنادي.
وعلق علي الصورة : "لا كارتيرون ولا كوبر.. احنا الزمالك أبطال السوبر ."
وأضاف: "الكيان أولاً.. متفائل بما هو قادم إن شاء الله".
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وفي سياق متصل، قال محمد حلمي، المدير الفني السابق للزمالك، إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الزمالك، اليوم؛ كان مفاجأة للجميع .
وأشار إلي أن رحيله كان خبرًا مفاجأة للجميع ولم أتوقع رحيله بهذا الشكل.
ونوّه إلى أن رحيل الفرنسي في هذا التوقيت سيؤثر على أداء الفريق في الفترة القادمة خاصة في بطولة أفريقيا، وكان لابد من الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.
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