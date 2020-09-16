نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعيد لا يزال في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز يتربع على عرش قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020 وذلك بعد مرور 27 جولة من البطولة المحلية، وذلك برصيد 16 هدفًا. بينما يأتي محمد شريف مهاجم الأهلي المعار إلي إنبي في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بينما يتساوي مصطفي محمد مهاجم الزمالك ونظيره سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون بالمركز الثالث في القائمة وسجل كل منهما 9 أهداف. وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز:- 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا. 2- محمد شريف ( انبي) 10 أهداف. 3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف. 4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف 4- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف. 6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف. 7- والتير بواليا (الجونة) 7 أهداف. 8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف. 9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف. 10- فادي فريد (أسوان) 6 أهداف.

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